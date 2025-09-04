Фото: AP Photo/Nava Jamshidi

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации сейсмологов, сейсмологическая активность началась в 19:56 по московскому времени. Она была зафиксирована в 48 километрах от города Джелалабад и в 36 километрах от Асадабада. Очаг залегал на глубине 3 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Прошлое землетрясение, магнитуда которого составила 6,2, произошло в Афганистане 31 августа. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Местные власти приступили к проведению спасательной операции. Для помощи пострадавшим мобилизованы сотни людей. В ОНН заявили, что из-за сокращения финансирования у организации не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.

По последним данным, число погибших достигло 1 457 человек. Пострадали не мнее 3 394 граждан, кроме того, оказались разрушены 6 782 дома.

