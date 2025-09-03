03 сентября, 15:49Происшествия
Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1 457
Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER
Число погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана увеличилось до 1 457 человек. Не менее 3 394 граждан пострадали, сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат в соцсети Х.
Как он отметил, при подземных толчках оказались разрушены 6 782 дома.
Землетрясение произошло в Афганистане 31 августа, его магнитуда составила 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
Местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим мобилизованы сотни людей.
Кроме того, Афганистан обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения. В ответ в российском МИД указали, что страна прорабатывает этот запрос по линии профильных ведомств.
В ООН заявили, что из-за сокращения финансирования у организации не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.
