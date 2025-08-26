Форма поиска по сайту

26 августа, 11:15

Происшествия

Самолет Лондон – Пекин приземлился в Нижневартовске из-за отказа двигателя

В Нижневартовске внепланово приземлился самолет, летевший из Лондона в Пекин. Предварительной причиной был назван отказ одного двигателя. Посадка прошла успешно. На борту находится 311 пассажиров, которые ожидают прибытия резервного самолета. Он должен прилететь в 14:00 по московскому времени.

На Сахалине произошла авария, в результате которой из грузовика высыпался щебень. Камни заблокировали проезд, из-за чего машины не могли проехать. Водители и пассажиры освободили дорогу, не дожидаясь служб спасения.

В Кузбассе установили новый рекорд России. Двое мужчин в парной упряжке, не используя канат, протянули загруженный углем "КамАЗ" весом 21 тонна 350 килограммов на 17 метров 25 сантиметров за 1 минуту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

