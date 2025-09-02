Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 сентября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Ярославле произошел крупный пожар в промзоне

Новости регионов: в Ярославле произошел крупный пожар в промзоне

Новости мира: более 300 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

В Красноярском крае прорвало дамбу у озера Огоньки

На Калужском шоссе такси врезалось в пассажирский автобус

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Крупный пожар произошел в Ярославле. Площадь возгорания достигла 950 квадратных метров, сообщили в МЧС. В промзоне загорелись аккумуляторы, пластик и автомобильная химия. По словам очевидцев, на месте слышны многочисленные хлопки.

Череповец затопило из-за сильных залповых ливней. В некоторых местах из-за сошедшего селевого потока движение по дорогам полностью заблокировано. Последствия ликвидируют коммунальные службы.

В 1,5 раза больше месячной нормы осадков выпало в Красноярске за сутки. В нескольких районах затопило улицы. В Балахтинском районе Красноярского края прорвало дамбу, из-за чего перекрыли участок автомобильной дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия

