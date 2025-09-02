Новости регионов: в Ярославле произошел крупный пожар в промзоне

Крупный пожар произошел в Ярославле. Площадь возгорания достигла 950 квадратных метров, сообщили в МЧС. В промзоне загорелись аккумуляторы, пластик и автомобильная химия. По словам очевидцев, на месте слышны многочисленные хлопки.

Череповец затопило из-за сильных залповых ливней. В некоторых местах из-за сошедшего селевого потока движение по дорогам полностью заблокировано. Последствия ликвидируют коммунальные службы.

В 1,5 раза больше месячной нормы осадков выпало в Красноярске за сутки. В нескольких районах затопило улицы. В Балахтинском районе Красноярского края прорвало дамбу, из-за чего перекрыли участок автомобильной дороги.

