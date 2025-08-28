Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина из Омска убил своего соседа из-за замечания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

По предварительным данным, убийство произошло вечером 15 августа. Ранее судимый местный житель выпил алкоголь и начал выть. Тогда сосед сделал ему замечание, но мужчина не стал терпеть критику, взял нож и несколько раз ударил соседа в сердце. От полученных ранений потерпевший погиб прямо на месте.

После инцидента местный житель переоделся у себя дома, чтобы скрыться от свидетелей. Затем вернулся на место происшествия и наблюдал за работой оперативников.

По словам соседей, мужчина неоднократно выпивал спиртное, а после – начинал выть. Кроме того, жители отметили, что в алкогольном опьянении мужчина становится агрессивным. Позже сотрудники полиции нашли ключевого свидетеля, который опознал подозреваемого, добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", правонарушитель арестован, расследование продолжается.

