23 августа, 13:15Происшествия
Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килаоэа
На Гавайях произошло извержение вулкана Килаоэа. Явление привлекло внимание туристов со всего мира. Струи достигли рекордных значений.
В Испании и Португалии заявили о самых крупных пожарах в своей истории. Они начались еще в начале августа, но справиться с огнем пока не удается, несмотря на улучшение погодных условий. В результате стихии в Испании погибли четыре человека.
