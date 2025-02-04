Новости регионов: в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который угнал машину

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который угнал у местной жительницы машину. Полгода похититель разъезжал по городу на чужом авто, но его все же поймали. Оказалось, что полиция имеет дело с настоящим профессионалом. Во время обыска у него дома нашли оборудование для сканирования радиочастот противоугонных систем и подложные автономера. Злоумышленника арестовали. Сейчас следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

Из-за пожара в доме на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали 63 человека. Огонь вспыхнул в квартире на 11 этаже. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пламя вырывается из окна. Пожар удалось потушить за полчаса, на месте работали 5 единиц техники и более 20 сотрудников МЧС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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