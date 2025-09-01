Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 сентября, 09:00

Происшествия

Новости регионов: ландшафтные пожары вспыхнули в горах Дагестана

Жители Одинцова обвинили тренера по баскетболу в краже 4,5 млн рублей

Новости мира: дожди в Таиланде вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения

Пассажиры рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты

В Анапе завершился сбор мазута со дна моря

В Москве водитель Lexus врезался в столб

Новости регионов: машина перевернулась после ДТП в Татарстане

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в районе улицы Атласова

Для тушения пожара в подмосковной Балашихе привлекли авиацию

Шесть ландшафтных пожаров вспыхнули в горах Дагестана, сообщают власти региона. Самое крупное возгорание зафиксировано недалеко от села Унцукуль. Там пламя охватило более 20 гектаров. На месте работают пожарные и техника, также привлечен вертолет.

Более 15 афтершоков зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщили в региональном МЧС. Толчки возникли после сильного землетрясения магнитудой 8,8.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаррегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

