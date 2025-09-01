Новости регионов: ландшафтные пожары вспыхнули в горах Дагестана

Шесть ландшафтных пожаров вспыхнули в горах Дагестана, сообщают власти региона. Самое крупное возгорание зафиксировано недалеко от села Унцукуль. Там пламя охватило более 20 гектаров. На месте работают пожарные и техника, также привлечен вертолет.

Более 15 афтершоков зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщили в региональном МЧС. Толчки возникли после сильного землетрясения магнитудой 8,8.

