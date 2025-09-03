ТАСС: 60-летнего москвича обвинили в попытке совершения теракта с помощью дрона

Фото: 123RF/pike28

Андрея Евсеева, 60-летнего жителя Москвы, обвинили в попытке совершения теракта, нанесении побоев, нелегальном обороте и изготовлении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении, хранении и создании взрывчатых веществ или устройств. Об этом сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

По версии следствия, в июне прошлого года москвич, находясь в нетрезвом виде, подрался на улице с прохожим, а после обратился в правоохранительные органы, заявив о потасовке. Тогда мужчина привлек внимание полицейского своей футболкой с надписью "Украина". Тот, в свою очередь, сообщил сотруднику полиции о своих проукраинских взглядах, а также о хранении дома флага Украины. В связи с этим квартира Евсеева была осмотрена.

Во время обыска мужчина рассказал и показал, где хранит оружие. В квартире было найдено и изъято 14 дронов, пульты управления, VR-очки, флаги Украины, футболка с надписью "Украина", рабочие штаны с лентами сине-желтых цветов и многое другое. В отношении Евсеева было возбуждено дело, а 22 июня 2024 года его арестовали.

В материалах дела приводятся в пример кадры с дрона, датированные после 2022 года. В частности, злоумышленник сфотографировал ТЭЦ на юге Москвы, а также школы и больницу имени Буянова. Один из свидетелей сообщил, что Евсеев на своем металлическом станке хотел переделать травматическое оружие в боевое.

Прокурор просил приговорить мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальных – в колонии строго режима. Также гособвинение настаивало на необходимости назначения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евсеева вменяемым.

Злоумышленник признал свою вину частично. Он объяснял, что экстремистские сайты и телеграм-каналы посещал из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры на юге Москвы осуществлял в личных интересах.

Ранее силовики задержали жителя Забайкалья по подозрению в госизмене и призывах к терроризму. По данным регионального ФСБ России, 33-летний мужчина агитировал в Сети людей к совершению диверсий на территории страны.

Более того, выполняя задания украинских спецслужб, он собирал и передавал личные данные российских военнослужащих и своих коллег, поддерживающих спецоперацию. По данному факту возбуждены уголовные дела.

