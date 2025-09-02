Жителя Забайкалья задержали за госизмену и призывы к терроризму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Забайкалья по подозрению в государственной измене и призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, 33-летний местный житель агитировал к совершению диверсий на территории страны через интернет. Более того, выполняя задания украинских спецслужб, мужчина собирал и передавал личные данные российских военнослужащих и своих коллег, поддерживающих спецоперацию.

По данному факту возбуждены соответствующие уголовные дела. В настоящее время оперативные мероприятия и следствие продолжаются, заключили в ФСБ.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона добавил, что задержание прошло еще в феврале. В СИЗО был отправлен сотрудник пожарной части.

Ранее силовики задержали жителя Джанкойского района Крыма за оправдание теракта на Крымском мосту. Соответствующие посты он публиковал в своем телеграм-канале. В отношении него возбуждено дело по статье, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу на 2 месяца.

До этого Севастопольский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя к 14 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу о государственной измене. Выяснилось, что осужденный фотографировал корабли Черноморского флота России и отправлял снимки представителю Украины.