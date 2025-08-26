Бывший сотрудник "Яндекса" Ирин приговорен к 15 годам колонии за госизмену

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника компании "Яндекс" Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 5 миллионов рублей по делу о госизмене, передает ТАСС.

Прокурор просил назначить 17 лет лишения свободы. Во время вынесения приговора подсудимый показал плакат антиправительственного содержания.

По информации следствия, 27 февраля 2022 года Ирин перевел 500 долларов на счет украинского фонда помощи военным "Вернись живым" (признан в России нежелательной организацией). В апреле 2024-го экс-сотрудника "Яндекса" задержали и заключили под стражу.

Кроме того, в 2022 году мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге на Манежной площади в Москве против проведения спецоперации на Украине.

Ранее Мособлсуд приговорил 25-летнего жителя Подмосковья Романа Болдырева к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали в спецслужбах, Болдырев поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Подольск – Гривно по заданию украинского куратора. Он также должен был сжечь на виду у людей в Москве Коран, однако был задержан.