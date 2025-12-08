Трамваи трех маршрутов задерживаются в Соболевском проезде из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи трех маршрутов задерживаются в Соболевском проезде, в районе остановки "Коптевский рынок", из-за ДТП на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с ЧП временно изменен маршрут трамваев № 23, 27 и 30.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее трамваи маршрутов № 28 и 31 задерживались на Живописной улице из-за автомобиля на путях. Инцидент произошел в районе остановки "Проспект Маршала Жукова".

До этого трамваи трех маршрутов задерживались на Волочаевской улице. Изменения тоже были связаны с ДТП на путях. В районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" тогда столкнулись два автомобиля.