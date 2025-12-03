Форма поиска по сайту

03 декабря, 18:11

Транспорт

Интервалы движения поездов на МЦД-4 увеличены из-за нештатной остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) увеличены в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В МЖД объяснили, что данные меры приняты в связи с вынужденной остановкой состава № 6782 Апрелевка – Железнодорожная на станции Солнечная. Из-за этого инцидента работник компании-перевозчика получил травму.

Сейчас некоторые поезда курсируют без остановок от станции Поклонная до Внукова. Помимо этого, пассажиров предупредили, что часть составов следует по укороченным маршрутам до станций Очаково и Площадь трех вокзалов.

Перевозчик подчеркнул, что специалисты делают все для возобновления движения поездов в штатном режиме.

Ранее интервалы движения составов были увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. Как сообщила пресс-служба Московского метрополитена, инцидент произошел на станции метро "Проспект Мира". После случившегося пассажир был оперативно поднят на платформу.

Сейчас движение на Кольцевой ветке осуществляется в штатном режиме. Также открыта и станция метро "Курская". Пассажиров попросили соблюдать правила метро, в том числе не подходить к краю платформы и не спускаться на пути.

Движение поездов на двух направлениях изменится с 1 декабря

