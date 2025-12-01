Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов приостанавливали на участке МЦД-2 от Курского вокзала до Красного Балтийца в сторону Нахабина, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Это произошло из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда на станции Рижская.

В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме со всеми остановками. Принимаются все меры для стабилизации интервала на МЦД-2.

Ранее сообщалось об изменении режима работы станций "Новокузнецкая" и "Павелецкая" Кольцевой линии метро. Корректировки вводятся по причине ремонта эскалаторов. Утром и вечером вместо "Новокузнецкой" лучше воспользоваться для входа и выхода из метро, а также для пересадок станцией "Третьяковская". Изменения продлятся до 23 декабря.

