Режим работы двух станций метро Москвы изменится до декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы станции "Новокузнецкая" и "Павелецкая" Кольцевой линии метро изменится с 16 октября до 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки в режиме работы станций вводятся по причине ремонта эскалаторов. Это необходимо для безопасных и комфортных поездок пассажиров.

Департамент транспорта Москвы посоветовал утром и вечером вместо "Новокузнецкой" воспользоваться для входа и выхода из метро, а также для пересадок станцией "Третьяковская".

В свою очередь, из-за изменения режима работы станции "Павелецкая" пассажирам порекомендовали воспользоваться утром и вечером для входа и выхода из метро, а также для пересадок станцией Замоскворецкой линии.

Ранее пассажиров предупреждали об изменении расписания пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) с 13 октября.

Корректировка связана с проведением капитального ремонта второго пути на участке между станциями Новоиерусалимская и Манихино-1, а также с продолжением работ по строительству подземного вестибюля на станции Царицыно.

В этот период железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, очистят и подсыплют щебеночный балласт, выправят и сварят путь. В общей сложности планируется обновить 9,5 километра пути.

