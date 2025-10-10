Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 октября. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба столичной магистрали.

Корректировка связана с проведением капитального ремонта второго пути на участке между станциями Новоиерусалимская и Манихино-1, а также с продолжением работ по строительству подземного вестибюля на станции Царицыно.

В частности, технологические окна на участке Новоиерусалимская – Манихино-1 будут организованы с 00:05 13 октября до 00:05 17-го числа, а также в аналогичные часы 20–25 октября.

В этот период железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, очистят и подсыплют щебеночный балласт, выправят и сварят путь. В общей сложности планируется обновить 9,5 километра пути.

В связи с этим будет закрыт проезд через переезд в районе станции Истра. Для объезда рекомендуется использовать путепровод, расположенный у станции Новоиерусалимская.

Вместе с тем на станции Царицыно работы будут проводиться с 13:00 16 октября до 23:30 19 октября. На это время движение составов по третьему и пятому путям будет приостановлено. Электрички пустят по соседним путям, что в том числе повлияет на расписание МЦД-2.

Некоторым поездам поменяют время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть из них будут следовать от или до станций Москворечье, Красный Строитель и Москва – Пассажирская – Курская.

Ранее гостей и жителей Москвы предупредили об изменениях в графике движение поездов на МЦД-1 и составов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Корректировка расписания произойдет 10 и 11 октября.

В частности, с 23:30 до 05:30 электрички на участке от Савеловской до Бескудникова будут ходить по одному пути в обоих направлениях, а на Белорусском направлении интервалы между поездами могут увеличиться до 30–40 минут после 22:00. С начала движения до 07:00 они могут достигать 15 минут.