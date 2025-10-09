Пути отправления поездов на МЦД-4 изменятся в ночь на 11 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ночь с пятницы на субботу, с 10 на 11 октября, на некоторых станциях МЦД-4 изменятся пути отправления поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Лесной Городок. Технологическое окно спланировано таким образом, чтобы не влиять на движение в наиболее востребованное для пассажиров время.

Изменения актуальны в период с 21:45 до 07:45. В это время на Калужском направлении от станции Внуково до Толстопальцево электропоезда в обе стороны будут останавливаться на пути на Железнодорожную. В это же время на станции Лесной Городок поезда будут прибывать к другой платформе.

Часть составов на Железнодорожную проследует через Толстопальцево, Лесной Городок и Внуково без остановок, из-за чего интервалы движения могут увеличиться до 50 минут. Чтобы отправиться с этих станций в сторону центра, нужно будет проехать на Кокошкино, а затем пересесть на обратный поезд.

В целом на всем направлении вероятны увеличения пауз между прибытием составов. Они могут продлеваться до 35 минут. Кроме того, у ряда электропоездов изменят набор остановок, а некоторые из них поедут укороченным маршрутом от и до станций Мичуринец, Мещерская и Площадь трех вокзалов.

Ранее гостей и жителей Москвы предупредили об изменениях в графике движение поездов на МЦД-1 и составов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Корректировка расписания произойдет 9, 10 и 11 октября.

В частности, с 23:30 до 05:30 электрички на участке от Савеловской до Бескудникова будут ходить по одному пути в обоих направлениях, а на Белорусском направлении интервалы между поездами могут увеличиться до 30–40 минут после 22:00. С начала движения до 07:00 они могут достигать 15 минут.

