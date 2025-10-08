Форма поиска по сайту

08 октября, 10:25

Город

Новый электробусный маршрут запустят в Москве 11 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 11 октября в Москве заработает новый электробусный маршрут № 232, связывающий станцию метро "Терехово" и остановку "Давыдково". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Жители района Кунцево получат частый маршрут, который обеспечит дополнительную связь с Большой кольцевой линией метро и спортивными объектами на северо-западе столицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что на маршрут выйдут 12 современных электробусов нового поколения "КамАЗ-52222", которые будут заряжаться на новой конечной станции "Мнёвники".

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта так, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее", – подчеркнул заммэра.

Как еще изменится наземный транспорт:

  • шесть автобусных маршрутов в Кунцеве получат новую остановку "Оршанская улица";
  • ночной маршрут № н14 изменит схему высадки у метро "Молодежная";
  • будут скорректированы остановки у станции "Тимирязевская";
  • на Кленовом бульваре появится новая остановка "Судостроительная улица, 21".

Ранее в Троицком и Новомосковском, а также в Юго-Западном административных округах появился новый электробусный маршрут № 600к. Маршрут проходит у трех станций метро: "Саларьево", "Корниловская" и "Теплый Стан".

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 600 в Коммунарке и Теплом Стане

транспортгород

