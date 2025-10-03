График движения поездов на МЦД-2 изменится с 3 октября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов МЦД-2 изменится 3–5 и 10–12 октября с 22:00 до 06:00. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировка расписания связана со строительством нового путепровода на D2. Под ним планируется соединить улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой. Ожидается, что это улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырского, Марьиной Рощи, Савеловского, Тимирязевского, Марфино и Останкинского. Все работы проводятся совместно с РЖД.

В частности, в указанный временной промежуток движение электричек на станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща будет осуществляться по пути "на Нахабино". Кроме того, при следовании в центр на первых двух станциях изменится платформа отправления. Узнать актуальную информацию можно будет на табло.

Вместе с тем на Рижском направлении интервалы движения составов частично увеличатся до одного часа между Курской и Стрешнево, а также до 30 минут между Нахабино и Стрешнево. Помимо этого, некоторые поезда, следующие из Нахабина, будут проезжать только до/от Стрешнева.

На Курском направлении электричек придется ждать по 30 минут, а маршрут части составов будет пролегать от/до Курской.

Пассажиров призвали заранее проверять расписание пригородных и городских поездов на сайте перевозчика.

Изменения также будут внесены в расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Они будут актуальны с 6 по 10 октября и связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. В эти даты некоторые пригородные поезда на маршруте Москва – Клин – Москва будут отменены.

