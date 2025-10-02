Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 6–10 октября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будут ходить по измененному расписанию с 6 по 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Временные изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Часть пригородных поездов на маршруте Москва – Клин – Москва будет отменена, а некоторые составы отправятся по измененному расписанию.

Ранее пассажиров предупредили об изменении графика движения некоторых поездов МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Корректировки расписания будут актуальны до 25 октября. Они связаны с ремонтно-путевыми работами, в рамках которых специалисты планируют обновить инфраструктуру ОЖД.