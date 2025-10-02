Форма поиска по сайту

02 октября, 11:15

Транспорт

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится с 2 по 5 октября

С вечера 2 октября и до 5-го числа поезда МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево будут ходить по измененному расписанию, сообщил Дептранс. В частности, 2, 3 и 4 октября с 23:30 до 05:30 следующего дня на участке от "Савеловской" до "Бескудниково" поезда будут проезжать по одному пути в обе стороны.

На Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30–40 минут, а с начала движения до 07:00 – до 15 минут. На Савеловском направлении после 19:00 интервалы частично удлинятся до 20 минут, после 23:00 – до часа, с начала движения до 07:00 они составят до 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

