Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 13:30

Транспорт

"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 августа

Автоинструктор из Нижневартовска создал тренажер из мусорных баков

Движение поездов остановят между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

"Это Москва. Инфраструктура": зачем нужны турникеты

"Московский патруль": столичные инспекторы провели рейд в отношении велокурьеров

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Водителей в России могут лишить прав за катание на электросамокате в нетрезвом виде

Собянин рассказал, когда полностью обновят подвижной состав на Замоскворецкой линии метро

В РЖД представили новые вагоны купе с полками длиной 2 метра. Верхние спальные места увеличили на 16 сантиметров, а нижние – на 6. Кроме того, имеется отдельная душевая, а температура регулируется в каждом купе.

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий 25 вирусов. Среди них – COVID, множество видов ОРВИ и грипп, сезон которого скоро начнется. Снизить риски можно с помощью прививки. Бесплатную вакцинацию по ОМС проводят в городских поликлиниках.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортмедицинаобществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика