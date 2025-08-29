"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

В РЖД представили новые вагоны купе с полками длиной 2 метра. Верхние спальные места увеличили на 16 сантиметров, а нижние – на 6. Кроме того, имеется отдельная душевая, а температура регулируется в каждом купе.

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий 25 вирусов. Среди них – COVID, множество видов ОРВИ и грипп, сезон которого скоро начнется. Снизить риски можно с помощью прививки. Бесплатную вакцинацию по ОМС проводят в городских поликлиниках.

Подробнее – в программе "Новости дня".