"Новости дня": Роспотребнадзор разработал тест для выявления 25 вирусов

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 06:20

Роспотребнадзор разработал тест, который с высокой точностью выявляет 25 вирусов. В их числе COVID, множество видов ОРВИ и грипп. Снизить риски можно с помощью прививки. Бесплатную вакцинацию по ОМС проводят в городских поликлиниках.

Минпросвещения РФ подготовило список патриотических композиций, которые рекомендуются для изучения в школах. Среди них песни Shaman, Олега Газманова, Сергея Трофимова и Дениса Майданова. Всего 37 композиций.

Подробнее – в программе "Новости дня".

медицинаобразованиеобществогородвидео

