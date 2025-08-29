"Новости дня": Роспотребнадзор разработал тест для выявления 25 вирусов

Роспотребнадзор разработал тест, который с высокой точностью выявляет 25 вирусов. В их числе COVID, множество видов ОРВИ и грипп. Снизить риски можно с помощью прививки. Бесплатную вакцинацию по ОМС проводят в городских поликлиниках.

Минпросвещения РФ подготовило список патриотических композиций, которые рекомендуются для изучения в школах. Среди них песни Shaman, Олега Газманова, Сергея Трофимова и Дениса Майданова. Всего 37 композиций.

