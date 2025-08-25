Фото: mz.mosreg.ru

Подмосковные врачи помогли стать мамой девушке с редкой патологией сердца. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для наблюдения и родоразрешения была направлена 35-летняя жительница Подмосковья на 14 неделе беременности. Ранее у женщины была выявлена редкая врожденная патология – коронарная фистула. При ней от сосуда, снабжающего сердце кровью, отходит аномальный сосуд (фистула), впадающий в какой-либо другой сосуд или камеру сердца", – говорится в сообщении.

В ходе естественных родов появился здоровый мальчик с массой тела 3 550 граммов и ростом 51 сантиметр, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что такая патология опасна рисками возникновения ишемии и сбоев в функционировании сердечно-сосудистой системы.

"Кроме того, возможны разрывы и тромбозы фистулы, что может привести к самым печальным последствиям. У нашей пациентки таких коронарных фистул было обнаружено сразу три", – сказал директор больницы Роман Шмаков.

Всю беременность будущая мама находилась под строгим контролем акушеров-гинекологов и кардиологов. Уточняется, что благодаря назначенному лечению удалось сохранить беременность до доношенного срока. В настоящее время мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

