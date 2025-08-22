Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи Подмосковья спасли ногу четырехлетней девочки, на которую упало зеркало. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Ребенок пытался залезть в шкаф, но зеркало стеллажа не выдержало нагрузки и рухнуло на ногу девочке. С тяжелой травмой пострадавшую экстренно доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу.

На месте стало понятно, что у пациентки разрыв сухожилий второго пальца правой стопы, а также переломы ногтевых фаланг первого и второго пальцев. Медики приняли решение провести экстренную операцию.

"Мы провели первичную хирургическую обработку ран, восстановили анатомию сухожилий пальца стопы. Также была выполнена открытая репозиция отломков ногтевых фаланг пальцев и фиксация их металлическими стержнями внутри кости", – прокомментировал врач больницы Георгий Труммель.

В настоящий момент девочку уже выписали из больницы. Для завершения процесса восстановления костей ребенку потребуется еще одна операция для удаления установленных конструкций, а затем нужно будет пройти курс реабилитации.

