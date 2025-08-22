В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

В Башкирии врачи спасли 11-летнюю девочку с пулевым ранением сердца. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"Девочка получила его (пулевое ранение. – Прим. ред.) по неосторожности. Инцидент произошел в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием", – рассказал чиновник.

Скорая доставила ребенка в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Девочка чувствовала сильную слабость, а также боли при глотании и дыхании.

Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра провели ей торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки. В результате им удалось успешно извлечь пулю.

После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.

Ранее московские врачи спасли женщину, которая получила тяжелые травмы после падения под поезд. Медики в короткие сроки провели диагностику, а затем и лечение. Оно включало в себя остановку кровотечения, малоинвазивную операцию на печени, хирургическое восстановление ключицы и вмешательство на позвоночнике.

