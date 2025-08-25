Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские врачи спасли новорожденного с атрезией пищевода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

"Сразу после рождения у ребенка была диагностирована атрезия пищевода – тяжелый врожденный порок развития, при котором пищевод не соединяется с желудком, что делает невозможным естественное питание и угрожает жизни. Мультидисциплинарная команда Морозовской детской больницы сделала срочную операцию – пластику пищевода с использованием малоинвазивной методики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после хирургического вмешательства малыш временно находился на искусственной вентиляции легких и питался через зонд. Спустя три недели новорожденный полностью восстановился, а в настоящий момент его выписали из больницы.

