Новости

Новости

19 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали о мифах, связанных с компьютерной томографией

"Доктор 24": врачи рассказали о мифах, связанных с компьютерной томографией

Как работает компьютерная томография? В каких случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) лучше, чем КТ? Насколько вредно облучение компьютерной томографии? Стоит ли идти на это обследование даже без назначения врача?

Когда жжение и зуд в глазах признак плохих очков или косметики? Какие инфекции приводят к этим симптомам? В каких случаях разобраться поможет невролог или психотерапевт?

Какие продукты приводят к отекам? Почему это происходит из-за чая, который все пьют, чтобы от отеков избавиться? Как на них влияют помидоры, баклажаны и молочные продукты?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, врач-офтальмолог Владимир Махмутов и врач-диетолог Юлия Чехонина.

Программа: Доктор 24
обществовидео

