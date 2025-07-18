Более 2 млн саммари подготовил медицинский ИИ-сервис с момента запуска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 2 миллионов саммари подготовил сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), который автоматически подготавливает для врача краткую сводку из электронной медкарты пациента перед приемом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр рассказала, что электронная медкарта является одним из важнейших сервисов единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В настоящее время там хранится более 4,2 миллиарда записей.

Число саммари, подготовленных ИИ-агентом, растет ежедневно примерно на 44 тысячи. Подобные решения доказывают, что цифровизация не только удобство, но и путь к персонализированной помощи каждого москвича, отметила Ракова.

По ее словам, цифровые сервисы функционируют как единая система – когда пациент записывается к врачу, он может сразу выбрать сразу цель визита и уточнить первичные жалобы. Это экономит время и помогает быстрее поставить диагноз. С момента запуска проведено более 4,3 миллиона таких опросов.

Заммэра уточнила, что ИИ-сервис также интегрирован в общую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы. Он работает вместе с сервисом "Топ-3", который предлагает медику три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе указанных жалоб, а также формирует список дополнительных направлений для исследования.

Помимо этого, ИИ-помощник "Топ-1" предлагает наиболее вероятный заключительный диагноз на основе клинической картины, данных осмотра, результатов анализов и другой информации о пациенте за последние два года.

Ракова добавила, что благодаря развитию цифровых технологий в медицине удалось создать полноценную экосистему. Она позволяет сделать маршрут для пациента максимально удобным, а врачу предоставляет набор сервисов и ассистентов для принятия взвешенного решения.

С момента внедрения в московских клиниках бесплатной имплантации подкожного кардиовертера-дефибриллятора врачи провели уже 18 таких операций. Прибор позволяет предотвратить внезапную смерть у пациентов с аритмией и тахикардией. Имплантация не опасна для пациента и занимает не более 1,5 часа, сказала ранее Ракова.