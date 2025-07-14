В Москве провели 18 имплантаций подкожного кардиовертера-дефибриллятора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С момента внедрения в столичных клиниках бесплатной имплантации подкожного кардиовертера-дефибриллятора врачи провели уже 18 таких операций. Прибор позволяет предотвратить внезапную смерть у пациентов с аритмией и тахикардией, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, доступность высокотехнологичной медпомощи в Москве стабильно увеличивается за счет регулярного обновления оборудования, внедрения современных и инновационных методов диагностики и лечения.

Подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора для пациентов с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений начали проводить в 2024 году. Как пояснила Ракова, эти электронные приборы позволяют отслеживать сердечный ритм.

"Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более 1,5 часа. При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

Кардиовертер-дефибриллятор ставится под широчайшую мышцы спины в подмышечной области, а электрод проводится подкожно на переднюю грудную стенку и устанавливается в проекции сердца. Прибор контролирует активность сердца и при нарушении ритма посылает электрические импульсы для его восстановления.

Впервые такую систему установили пациенту врачи больницы имени Вересаева. В настоящее время подобные вмешательства проводятся не только в указанном медучреждении, но и ГКБ имени Юдина и ГКБ имени Давыдовского.

Между тем с 2018 года в Московском офтальмологическом центре Боткинской больницы проводятся операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства москвичи могли пройти только в федеральных больницах и в других странах. Всего на базе центра хирурги делают около 120 операций ежегодно.