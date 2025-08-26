Детсады, школы и жилые дома появятся на юге столицы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детские сады, школы и жилые дома появятся в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в рамках реализации шести проектов комплексного развития территории (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проекты КРТ охватывают свыше 58,6 гектара земли. На месте неэффективно используемых участков планируется возвести около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых свыше 609 тысяч придется на программу реновации. Такое жилье появится на улице Москворечье, Старокаширском шоссе и на участке бывшей промзоны Котляково.

"На площадках также построят около 300 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая школы и детские сады. В общей сложности в рамках реализации шести проектов КРТ в округе появится почти 7,5 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что на юге столицы по проектам КРТ, в частности, планируют возвести спортивный комплекс с бассейном. Он появится в районе Царицыно.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в районе Филевский Парк реорганизуют два участка по программе КРТ. На месте старых зданий в Береговом проезде появятся общественно-деловые объекты. В результате будет создано 3,7 тысячи рабочих мест. Также специалисты благоустроят территорию и проложат дороги.

