Новые предприятия и офисы появятся в Коммунарке по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые предприятия и офисы появятся в Коммунарке после реорганизации неэффективно используемого участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект размещен на сайте правительства Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь реорганизуемого участка в Институтском проезде составляет 22,14 гектара. Там планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, что позволит создать свыше 2,8 тысячи рабочих мест.

"Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда рублей", – добавил Ефимов.

Отведенная под редевелопмент территория расположена в поселке Мосрентген недалеко от станции метро "Корниловская". Там также есть удобный выезд на Калужское шоссе и МКАД.

В новых зданиях смогут разместиться производственные базы предприятий легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности. Еще часть объектов отведут под офисы, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, также сформируют улично-дорожную сеть. Реализовать проект планируется в течение восьми лет, отметил он.

Ранее сообщалось, что в районе Филевский Парк реорганизуют два участка по программе КРТ. В Береговом проезде на месте старых зданий появятся общественно-деловые объекты. Всего будет создано 3,7 тысячи рабочих мест.