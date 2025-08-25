Форма поиска по сайту

25 августа, 21:15

До 70% детских травм связано с электросамокатами

До 70% детских травм связано с электросамокатами, сообщают столичные травматологи. В основном переломы и ушибы происходят по причине неправильной эксплуатации. Это превышение скорости, езда на одном электросамокате вдвоем или втроем, а также катание в запрещенных местах.

Врачи призывают родителей напоминать подросткам о правилах дорожного движения, покупать защиту и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоЕкатерина Фоменко

