Платформа № 2 для МЦД-4 откроется на Курском вокзале 25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Платформа № 2 для поездов четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) до станции "Железнодорожная" откроется на Курском вокзале 25 августа, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что платформа оснащена навесом по всей длине для защиты пассажиров от дождя и снега, освещением и скамейками. Для повышения уровня безопасности предусмотрена система отображения видеоизображений с камер на специальном экране перед отправкой поездов. Длина платформы составляет 350 метров.

Проход на платформу организован через два тоннеля, где установлены пять эскалаторов и два лифта. Кроме того, тоннели соединяют между собой платформы, здание Курского вокзала и новый подземный вестибюль.

В пресс-службе напомнили, что в ближайшие и следующие выходные (23–24 и 30–31 августа) работники железной дороги проведут работы по подключению путей к новой платформе. С 1 сентября на новой станции начнут останавливаться поезда МЦД-4, которые следуют в сторону станции "Апрелевка".

Ранее сообщалось, что в Москве появится пешеходный переход через пути МЦД-4 на Большой Очаковской улице в ЗАО. Работы будут завершены до конца 2030 года. Ожидается, что мост позволит улучшить пешеходную доступность для жителей близлежащих жилых комплексов.