"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Печатниках и Южнопортовом

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 06:20

Новые дороги и транспортные возможности появятся у жителей московских районов Южнопортового и Печатников. О проекте развития рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Построить и реконструировать планируют шесть километров дорог. Также появится новый наземный пешеходный переход над путями в районе Шоссейного проезда. Завершить работы планируют в 2028 году.

Реконструкцию Южно-Бутовских очистных сооружений завершат в этом году. Их производительность увеличится на 30 тысяч кубометров в сутки. В этом году закончится и обновление очистных сооружений Троицка. А в ближайшем будущем откроют еще шесть канализационных насосных станций.

Опасный гонконгский грипп может вновь посетить Москву. Этот штамм вируса очень заразен и способен вызвать серьезные осложнения. Тяжелее всех грипп переносят дети, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Подробнее – в программе "Новости дня".

