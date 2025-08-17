Выставка к 90-летию Олега Табакова открылась в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера и режиссера Олега Табакова открылась в Москве, передает пресс-служба Дома-музея К. С. Станиславского музея МХАТ со ссылкой на директора учреждения Павла Ващилина.

Экспозиция "Олег Табаков: "Мое дело – играть" в музее будет открыта до 19 ноября.

"Московский Художественный театр Олег Павлович возглавлял 18 лет. Это было яркое и счастливое время. Он многому научил, прежде всего – примером. Он показал, как можно, как нужно, как хотелось бы делать театр", – отметил Ващилин.

Он обратил внимание на мудрость артиста, которую тот вкладывал в свои высказывания, а также отметил, что театр благодарит Табакова выставкой. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве режиссера через фотографии, на которых он запечатлен в различных образах, созданных им на сцене МХАТа.

Также там можно увидеть личные вещи Табакова, предоставленные его семьей и личным помощником, актером МХТ Кириллом Трубецким. Некоторые предметы долгое время находились в кабинете Табакова. Среди них есть и две куклы-марионетки Чарли Чаплин и Пьеро, а также расписание актера на неделю.

"Стоит оценить, сколько вместилось в эти семь дней деловых и творческих встреч, интервью, репетиций, бытовых, но важных вопросов – и сколько при этом было сыграно Олегом Павловичем спектаклей", – добавила пресс-служба музея.

В рамках выставки посетители смогут посмотреть на сценические наряды персонажей Табакова, в том числе на камзол Сальери из "Амадея", шубу и фрак купца Прибыткова из "Последней жертвы", вязаный пиджак из "Копенгагена" и полосатый костюм Тартюфа.

Также все желающие могут прокатиться на тематическом поезде в столичном метро, который запустили к юбилею Табакова. Он будет курсировать по Сокольнической линии до конца следующего года. Главным символом состава стал образ кота Матроскина – персонажа мультфильма "Простоквашино", озвученного народным артистом.