На территории "Зарядья" открылась выставка "Историческая Москва в находках археологов"

В День археолога, 15 августа, на территории "Зарядья" в Старом Английском дворе открылась выставка "Историческая Москва в находках археологов". Она организована в рамках форума "Территория будущего".

Гости смогут увидеть более сотни артефактов древней Москвы. В том числе украшения и игрушки, изделия из глины, цветных металлов и кожи, которые рассказывают о быте и ремеслах москвичей разных времен.

На выставке демонстрируются и уникальные изделия импортного производства. Их восстанавливали московские реставраторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.