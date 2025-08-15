На территории "Зарядья" открылась выставка "Историческая Москва в находках археологов"

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 23:00

Город

В День археолога, 15 августа, на территории "Зарядья" в Старом Английском дворе открылась выставка "Историческая Москва в находках археологов". Она организована в рамках форума "Территория будущего".

Гости смогут увидеть более сотни артефактов древней Москвы. В том числе украшения и игрушки, изделия из глины, цветных металлов и кожи, которые рассказывают о быте и ремеслах москвичей разных времен.

На выставке демонстрируются и уникальные изделия импортного производства. Их восстанавливали московские реставраторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвыставкивидеоЕкатерина Ефимцева

