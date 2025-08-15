Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проведут с 15 по 18 августа

На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах пройдут работы по замене асфальта. Там из-за интенсивного движения образовалась колейность, что может поспособствовать возникновению ДТП.

Всего планируется заменить около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы будут завершены утром 18 августа. На это время движение на участке будет полностью перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

