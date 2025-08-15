Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:15

Транспорт

В Москве на день полностью перекроют движение на Садовом кольце

В Москве на день полностью перекроют движение на Садовом кольце

Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Новый тариф стал доступен для пользователей "Велобайка" в Москве

Россия поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых авто

Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

220-й электробусный маршрут запущен в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 августа

"Мой район. Новости": в Москве началась черновая отделка станции метро "Звенигородская"

Движение транспорта перекроют возле спорткомплекса "Лужники" 16 августа

В России предложили не пускать лишенных прав водителей за руль электросамоката

Движение на Садовом кольце временно перекроют в воскресенье, 17 августа. Это связано с проведением забега.

Уточняется, что движения ограничат с вечера субботы, 16 августа, по утро понедельника, 18 августа, по улицам Зубовской, Большой Пироговской и проезду Девичьего Поля.

При этом 17 августа Садовое кольцо будет полностью закрыто в обоих направлениях с 07:00 до 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортперекрытиягородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика