В Москве на день полностью перекроют движение на Садовом кольце

Движение на Садовом кольце временно перекроют в воскресенье, 17 августа. Это связано с проведением забега.

Уточняется, что движения ограничат с вечера субботы, 16 августа, по утро понедельника, 18 августа, по улицам Зубовской, Большой Пироговской и проезду Девичьего Поля.

При этом 17 августа Садовое кольцо будет полностью закрыто в обоих направлениях с 07:00 до 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.