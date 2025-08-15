Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 13:57

Политика
Главная / Новости /

NBC: Трамп встретит Путина на Аляске с наивысшими почестями

Трамп встретит Путина на Аляске с наивысшими почестями – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп хочет встретить Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC.

Источник телеканала подчеркнул, что президент Соединенных Штатов намерен поприветствовать российского коллегу лично, когда он прилетит в Анкоридж. При этом Трамп встретит Путина лично возле военной базы Элмендорф-Ричардсон, где и пройдут переговоры.

Саммит президентов России и США состоится 15 августа. Он стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). На переговорах также будут присутствовать делегации стран и группа экспертов.

В составе представителей России на Аляску отправились помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основной темой саммита станет урегулирование украинского конфликта. Также президенты обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере. На предстоящих переговорах Москва изложит конкретные аргументы и позицию относительно кризиса на Украине.

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

Читайте также


Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика