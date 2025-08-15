NBC: Трамп встретит Путина на Аляске с наивысшими почестями

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп хочет встретить Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC.

Источник телеканала подчеркнул, что президент Соединенных Штатов намерен поприветствовать российского коллегу лично, когда он прилетит в Анкоридж. При этом Трамп встретит Путина лично возле военной базы Элмендорф-Ричардсон, где и пройдут переговоры.

Саммит президентов России и США состоится 15 августа. Он стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). На переговорах также будут присутствовать делегации стран и группа экспертов.

В составе представителей России на Аляску отправились помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основной темой саммита станет урегулирование украинского конфликта. Также президенты обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере. На предстоящих переговорах Москва изложит конкретные аргументы и позицию относительно кризиса на Украине.

