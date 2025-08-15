15 августа, 04:38Политика
Лавров прибыл на Аляску для участия в саммите РФ и США
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску, где состоится российско-американский саммит. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, на место проведения переговоров также прибыл российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.
Основной темой встречи станет вопрос урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Россия и США хотят обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.
По пути на Аляску Путин сделал остановку в Магадане. Президент РФ посетит ряд городских объектов, возложит цветы к памятнику летчикам-героям и проведет совещание с региональными властями, после чего продолжит путь в США.
