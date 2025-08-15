03:23Политика
Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета
Фото: x.com/kadmitriev
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографии с видами Аляски из иллюминатора самолета.
"Солнечно и красиво на Аляске", – написал Дмитриев в своей публикации.
Дмитриев будет участвовать в саммите Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске.
Первый российский самолет Ил-96, на котором была одна из передовых групп, занимавшаяся подготовкой встречи лидеров РФ и США, приземлился на Аляске вечером 14 августа.
Второй самолет Ил-96, вылетевший из Внуково, приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске в ночь на 15 августа по московскому времени. Предполагается, что на нем могут находиться журналисты кремлевского пула и часть делегации РФ.
