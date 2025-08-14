Reuters: глава РФПИ Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет участвовать в саммите Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. В связи с этим США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации саммита.

Во встрече также примет участие глава МИД России Сергей Лавров. Основной темой саммита станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме ожидают, что встреча поможет США лучше понять позицию России для достижения мира.

Тем не менее американский лидер предупредил, что Россию ждут "серьезные последствия", если не удастся достичь каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта.