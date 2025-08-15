Лавров заявил, что не волнуется перед встречей Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не волнуется перед предстоящей встречей Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом сообщает Life.ru.

Корреспондент издания Александр Юнашев спросил у главы МИД России о мандраже, связанном с предстоящими переговорами на Аляске. В ответ Лавров поинтересовался, что это такое.

Ранее министр заявил, что у Москвы есть аргументы и четкая позиция в контексте конфликта на Украине, которая будет изложена на предстоящих переговорах. Лавров подчеркнул, что в рамках диалога по Украине было уже немало сделано в ходе визитов в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Глава МИД выразил надежду, что на предстоящем саммите этот диалог продолжится в полезном русле.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов.

В составе российской делегации на переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем РФ и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

В соответствии с графиком Белого дома, саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). Трамп планирует пробыть с рабочим визитом на Аляске более шести часов.