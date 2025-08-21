Врач Мескина: в осенне-зимний период активизируются парагрипп, COVID и риновирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В осенне-зимний период традиционно происходит активизация риновируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), предупредила в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

Оба вызывают насморк и кашель, но зачастую протекают в легкой форме. Однако вирусы могут быть опасны для детей младшего возраста и пожилых людей старше 65 лет, особенно если у них есть хронические заболевания, уточнила эксперт.

У представителей этих групп часто развиваются проблемы с нижними дыхательными путями, включая пневмонию, обструкцию бронхов и бронхолит. В самых тяжелых случаях возможны летальные исходы, обратила внимание Мескина.

"Не менее распространены грипп и COVID-19. В группе риска здесь – дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые", – продолжила врач.

К симптомам относятся сильная головная боль, боль в горле или мышцах, озноб и лихорадка. Другие проявления болезни варьируются в зависимости от штамма.

Также в холодное время года распространен парагрипп. Чаще всего он встречается у детей и вызывает круп. Как пояснила доктор, это состояние, при котором садится голос, появляется лающий кашель и одышка.

У взрослых осложнения при заболевании возникают редко. Обычно все ограничивается трахеитом и болью в горле, резюмировала Мескина.

Ранее россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19 в октябре–ноябре. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, это обычные сроки начала заболеваний, конец которых приходится на март. Этому способствует похолодание.

Однако никаких пандемий не предвидится, поскольку коронавирус исчерпал свой эпидемический потенциал, подчеркнул эксперт.