Переход через пути МЦД-4 появится на Большой Очаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пешеходный переход через пути четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) появится на Большой Очаковской улице в ЗАО до конца 2030 года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он уточнил, что конструкцию протяженностью 135 метров возведут между домами 10 и 12. При этом на мосту будут обустроены два лестничных схода с пандусами и лифтами.

"Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы, проектирование и строительство объекта запланированы на 2026–2030 годы", – добавил Десятков.

На проведение проектно-изыскательских работ с городом подписан государственный контракт. В настоящее время специалисты разрабатывают проект.

По итогам строительства в районе Очаково-Матвеевское, разделенном путями МЦД-4, появится безопасная пешеходная зона. Отмечается, что мост позволит улучшить пешеходную доступность для жителей близлежащих жилых комплексов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии пешеходного перехода через МЦД-2 между станциями Щербинкой и Остафьево. Он назвал это значимым событием для многих жителей района, поскольку указанными станциями каждый день пользуются тысячи людей.