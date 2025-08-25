Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 16:15

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

Собянин: московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения

Сергей Собянин: начинается строительство путепровода через пути МЦД-2

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Сергей Собянин: около 18 тыс гостей посетили "Ночь кино" в этом году

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Один человек погиб в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО

В районе Северный после реконструкции откроется детско-взрослая поликлиника. Медучреждение начнет работу уже осенью, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в здании отремонтировали фасад, заменили инженерные системы и лифты, а также сделали пандусы. Прием пациентов будут вести врачи сразу двух филиалов – диагностического центра № 6 и детской поликлиники № 125.

Кабинеты учреждения оснастили современным оборудованием, в том числе маммографом и аппаратами УЗИ. Благодаря этому москвичам будут доступны современные виды диагностики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика