Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

В районе Северный после реконструкции откроется детско-взрослая поликлиника. Медучреждение начнет работу уже осенью, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в здании отремонтировали фасад, заменили инженерные системы и лифты, а также сделали пандусы. Прием пациентов будут вести врачи сразу двух филиалов – диагностического центра № 6 и детской поликлиники № 125.

Кабинеты учреждения оснастили современным оборудованием, в том числе маммографом и аппаратами УЗИ. Благодаря этому москвичам будут доступны современные виды диагностики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.