Первая неделя кинопоказов фестиваля "РГО объединяет друзей" завершится в Москве 25 августа

Фото: rgo.ru/Леонид Круглов

Первая неделя показов документальных фильмов всероссийского фестиваля "РГО объединяет друзей" завершится в Москве 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Событие, организованное РГО и его партнерами, приурочено к 180-летнему юбилею организации. В этот день фильмы можно будет увидеть сразу на двух площадках: в киноцентре "Октябрь" и парке "Красная Пресня". В последнем будет работать мобильный Кинотрак, где также покажут документальные ленты.

Кинофестиваль "РГО объединяет друзей" подарил зрителям уникальную возможность увидеть страну с нового ракурса. В течение недели в московском киноцентре "Октябрь" бесплатно демонстрировали фильмы об Арктике и Антарктиде, Курильских островах, геологическом памятнике Маньпупунер, дикой природе России и традициях ее народов. Благодаря этому зрители познакомились почти с двумя десятками документальных лент от лучших авторов.

Партнерами РГО в проведении мероприятия стали телеканалы "Моя планета", НТВ, "Неизвестная Россия", сеть кинотеатров АНО "Москино" и независимые авторы – победители международных кинофестивалей. Кроме того, генеральным информационным партнером выступила объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".

В понедельник, 25 августа, в киноцентре "Октябрь" покажут документальный фильм "Хищники. Большие и редкие". Причем у зрителей появится возможность встретиться с автором – тревел-ведущей Анастасией Чернобровиной, которая ведет программу "Утро России" на телеканале "Россия 1".

На экране гости увидят снежных барсов, дальневосточных леопардов, амурских тигров и других уникальных обитателей дикой природы, изучением и восстановлением популяции которых занимается РГО. В конце посетителям расскажут истории о создании кинокартины из первых уст.

В этот же день в парке "Красная Пресня" стартует "эхо" кинофестиваля "РГО объединяет друзей". В рамках Московской международной недели кино в течение всего дня под открытым небом на большом экране мобильного Кинотрака, организованного партнером РГО – "Москино", можно будет бесплатно посмотреть лучшие фильмы фестиваля.

Для тех, кто захочет продолжить знакомство с фестивальными лентами, кинопутешествие продолжится до 27 августа в кинотеатрах сети "Москино".

Завершение первой недели показов состоится в киноцентре "Октябрь". Здесь выступят главные амбассадоры, а авторы картин будут отмечены дипломами участников и памятными призами.

В программу в киноцентре "Октябрь" войдут следующие мероприятия:



18:00 – приветственное слово организаторов и амбассадоров, награждение участников;

18:30 – показ фильма "Хищники. Большие и редкие";

19:10 – фотосессия.

Вместе с тем в парке "Красная Пресня" с 10:00 до 23:00 пройдет демонстрация лучших фильмов фестиваля.

Жителей и гостей столицы также пригласили посетить мероприятия юбилейной акции "Ночь кино", которая пройдет в городе 23 августа. В ней примут участие около 100 культурных площадок столицы.

В программе – показы советской классики и современных фильмов, фестиваль перуанского кино и более 300 мероприятий, включая мастер-классы и лекции. Зрители увидят фильмы с 35-миллиметровой пленки. Кинотеатры "Москино" проведут специальные программы, а Музей кино на ВДНХ организует лекции и интерактивы.

