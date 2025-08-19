Вуди Аллен и Эмир Кустурица примут участие в Московской международной неделе кино

Вторая Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 27 августа. Она объединит как любителей, так и профессионалов индустрии. Хэдлайнерами события станут режиссеры с мировыми именами – Вуди Аллен и Эмир Кустурица, а также американский актер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос. О самых интересных мероприятиях – в нашем материале.

Пересмотреть любимое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты из 21 страны примут участие во второй Московской международной неделе кино. Среди гостей ожидаются профессионалы индустрии из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Проект объединит десятки площадок по всему городу – кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие.

Зрителей ждут и необычные новинки: например, в этом году начнет работу мобильный кинотеатр. Он будет курсировать по Москве до 27 августа, приглашая жителей и гостей столицы на дневные и вечерние киносеансы: там можно будет впервые оценить или вновь пересмотреть любимые фильмы, среди которых "Москва слезам не верит", "Иван Васильевич меняет профессию", а также современные картины – "Легенда №17", "Мастер и Маргарита", "Огонь" и многие другие. При этом гостям рекомендуют брать с собой пледы, а попкорн выдадут бесплатно (главное – зарегистрироваться заранее).

Кроме того, можно будет посетить и показы в кинотеатрах "Москино". Здесь же можно будет увидеть зарубежные фильмы, которые продемонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.

Увидеть звезд

Фото: AP/Vianney Le Caer/Invision

Легенды мирового кинематографа, режиссеры Вуди Аллен и Эмир Кустурица, а также актер Марк Дакаскос станут участниками деловой программы, которая пройдет на кинозаводе "Москино" 24 и 25 августа. Кроме того, мероприятия соберут свыше 150 представителей российских и иностранных компаний. Эксперты обсудят роль столицы в развитии индустрии, поговорят о влиянии искусственного интеллекта на творчество, затронут тему сериалов в современной жизни и многое другое.

Помимо этого, зарубежные гости смогут увидеть, как работает цифровая инфраструктура "Москино", и побывать на важных кинопроизводственных студиях города.

Приобрести культовый реквизит

26 августа гости недели смогут посетить первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита. Причем в качестве лотов выставят предметы, которые были задействованы в отечественных фильмах и сериалах, а побороться за вещи с историей (в том числе редкие артефакты с площадок и оригинальные костюмы) смогут все желающие.

В свою очередь, те, кто захотят просто провести время с пользой для себя, смогут посетить экскурсии, почувствовать себя в индустрии кино, отправившись на занятия по актерскому мастерству и созданию полнометражных картин, а также принять участие в тематическом квизе. Все это пройдет в киностудии Горького с 24 по 27 августа.

Посетить мероприятия могут все желающие, однако в некоторых случаях действуют возрастные ограничения, а также нужна регистрация на сайте.