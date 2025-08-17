Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 27 августа, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Проект объединит десятки площадок по всему городу – кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие", – поделилась Сергунина.

Программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции. Гостей ждут показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи.

Помимо этого, в рамках международной недели кино 26 августа пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита из отечественных фильмов и сериалов.

Вместе с тем в киностудии Горького с 24 по 27 августа будут организованы экскурсии, тематический квиз, занятия по актерскому мастерству и созданию полнометражных лент.

На кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте 24 и 25 августа состоится деловая программа. Там можно будет присоединиться к встречам с популярными деятелями киноиндустрии. Среди них – режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен.

Также на кинозаводе пройдут сессии, посвященные актуальным вопросам развития индустрии. Более 150 представителей российских и зарубежных компаний поговорят о международных проектах, использовании искусственного интеллекта в процессе создания кино, а также возможности столицы для съемок.

На большинство мероприятий будет необходима предварительная регистрация.

Ранее иностранные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты из 20 стран смогли побывать в кинопарке и на киностудии Горького в рамках медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".

Итальянский режиссер Лоренцо Скуарча после посещения "Москино" заявил, что кинопарк может войти в число ведущих киностудий Европы. По его словам, это место нельзя сравнить даже со студиями в Голливуде.

